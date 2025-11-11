logo_ukra

BTC/USD

105370

ETH/USD

3554.43

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Відразу два важливі для війни РФ міста здригалися від вибухів: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Відразу два важливі для війни РФ міста здригалися від вибухів: деталі

Саратов та Енгельс РФ опинилися під атакою невідомих дронів

11 листопада 2025, 07:09 comments1454
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві пабліки написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

Відразу два важливі для війни РФ міста здригалися від вибухів: деталі

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією в соцмережах, у Саратові та Енгельсі працювала ППО через загрозу атаки дронів. Місцеві жителі розповіли про вибухи у містах після першої години ночі. Усього було чути близько 5-7 гучних звуків.

За словами місцевих жителів, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. З динаміків у містах доноситься сирена та прохання диктора відійти від вікон та сховатись у безпечному місці.

Поки що не надходила офіційна інформація про постраждалих та руйнування немає.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БПЛА, а "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження в аеропорту Саратова.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії заявили, що в ніч на 8 листопада безпілотники нібито атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ, частина російських населених пунктів — без електрики. Інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – і дня не минає, щоби в Росії щось не вибухало і не загорялося. СБУ, ГУР та інші спецслужби працюють над тим, щоб підірвати можливість РФ продовжувати війну? Завдяки якій зброї у Росії знатно "палає"? Які важливі об'єкти в тилу РФ є найбільш вразливими перед атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали – атаки по НПЗ вдарили не лише по РФ: які два союзники Москви хапаються за голови.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини