Відразу два важливі для війни РФ міста здригалися від вибухів: деталі

Вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві пабліки написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією в соцмережах, у Саратові та Енгельсі працювала ППО через загрозу атаки дронів. Місцеві жителі розповіли про вибухи у містах після першої години ночі. Усього було чути близько 5-7 гучних звуків.

За словами місцевих жителів, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. З динаміків у містах доноситься сирена та прохання диктора відійти від вікон та сховатись у безпечному місці.

Поки що не надходила офіційна інформація про постраждалих та руйнування немає.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БПЛА, а "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження в аеропорту Саратова.

