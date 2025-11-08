От какого оружия у России знатно "пылает": по чему удачно бьют ВСУ

И дня не проходит, чтобы в России что-то не взрывалось и не загоралось. СБУ, ГУР и другие спецслужбы работают над тем, чтобы подорвать возможность РФ продолжать войну? Благодаря какому оружию у России знатно "пылает"? Какие важные объекты в тылу РФ наиболее уязвимы перед атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Дальнобойные удары по территории РФ наносятся с помощью, в частности, дронов-"ветеранов"

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире телемарафона, что сначала Силы обороны Украины делали ставку на уничтожение систем ПВО и таким образом "проредили" ее, а теперь удары направлены по важным для России объектам, которые работают на войну.

"Сначала мы "прореживали" системы ПВО РФ и теперь у них фактически остается линия границы, линия боевого соприкосновения, где есть большая концентрация систем ПВО, а также кольцо вокруг Москвы, которое перенасыщено ПВО", — сказал он.

Жмайло добавил, что когда украинские дроны проходят первую российскую линию защиты, то это приводит к большим проблемам у врага в тылу. По его словам, после украинских ударов по НПЗ цены на горючее в РФ выросли как минимум на 50%, а также есть огромный дефицит. Эксперт добавил, что это касается не только оккупированного Крыма, но и многих регионов России.

По словам эксперта, дальнобойные удары по территории РФ наносятся с помощью, в частности, дронов-"ветеранов", таких как "Бобер", "Ниндзя" и "Лютый".

"Если "Лютый" раньше мог поражать на расстояние 800 км, то сейчас дрон может лететь примерно 2 тысячи километров. Дрон FP-1, который делает та же компания, что и ракету "Фламинго", летит на расстояние полторы тысячи км. И сама ракета "Фламинго", о которой слышно мало, но она используется. Хотя военные больше делают ставку именно на "Длинный Нептун" с дальностью поражения примерно тысяча километров", — акцентировал Жмайло.

Украинские дроны бьют не по электростанциям, а по подстанциям, узловым электрическим станциям

Эксперт по вопросам нефтегазового рынка Михаил Крутихин рассказал в интервью NV, что проблемы с поставками топлива в РФ возникли не из-за сокращения общей мощности нефтепереработки, а потому, что ударами дронов были нарушены логистические цепи между регионами страны. И это свидетельствует об эффективности воздушных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

"В Самарской области три с половиной завода пострадали от ударов — туда надо подвозить топливо. Откуда? Саратовский завод пострадал. С Урала, с Пермского завода возить? Или из Омска, или с Дальнего Востока? Эти длинные и затратные логистические цепи — самый интересный фактор топливного кризиса", — пояснил эксперт.

По словам Крутихина, эффективнее атаковать не сами заводы, а логистику снабжения. В качестве примера он привел удары украинских дронов по электрической инфраструктуре.

"Украинские дроны бьют не по электростанциям, а по подстанциям, узловым электрическим станциям, которые могут нарушить снабжение крупных регионов европейской части России. За один день по пять крупных электроподстанций выводится из строя", — рассказал эксперт.

Это, по его словам, наносит серьезный удар российской энергетике накануне зимнего сезона, что влияет на работу военных заводов и НПЗ.

Крутихин также очертил перечень критически важных целей для ударов: НПЗ, нефтепроводы, терминалы загрузки энергоносителей, электротрансформаторы, нефтехранилища и нефтебазы.

