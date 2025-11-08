От какого оружия у России знатно "пылает": по чему удачно бьют ВСУ

Рубрики
Кравцев Сергей
И дня не проходит, чтобы в России что-то не взрывалось и не загоралось. СБУ, ГУР и другие спецслужбы работают над тем, чтобы подорвать возможность РФ продолжать войну? Благодаря какому оружию у России знатно "пылает"? Какие важные объекты в тылу РФ наиболее уязвимы перед атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире телемарафона, что сначала Силы обороны Украины делали ставку на уничтожение систем ПВО и таким образом "проредили" ее, а теперь удары направлены по важным для России объектам, которые работают на войну.
Жмайло добавил, что когда украинские дроны проходят первую российскую линию защиты, то это приводит к большим проблемам у врага в тылу. По его словам, после украинских ударов по НПЗ цены на горючее в РФ выросли как минимум на 50%, а также есть огромный дефицит. Эксперт добавил, что это касается не только оккупированного Крыма, но и многих регионов России.
По словам эксперта, дальнобойные удары по территории РФ наносятся с помощью, в частности, дронов-"ветеранов", таких как "Бобер", "Ниндзя" и "Лютый".
Эксперт по вопросам нефтегазового рынка Михаил Крутихин рассказал в интервью NV, что проблемы с поставками топлива в РФ возникли не из-за сокращения общей мощности нефтепереработки, а потому, что ударами дронов были нарушены логистические цепи между регионами страны. И это свидетельствует об эффективности воздушных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
По словам Крутихина, эффективнее атаковать не сами заводы, а логистику снабжения. В качестве примера он привел удары украинских дронов по электрической инфраструктуре.
Это, по его словам, наносит серьезный удар российской энергетике накануне зимнего сезона, что влияет на работу военных заводов и НПЗ.
Крутихин также очертил перечень критически важных целей для ударов: НПЗ, нефтепроводы, терминалы загрузки энергоносителей, электротрансформаторы, нефтехранилища и нефтебазы.
