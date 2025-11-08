Від якої зброї у Росії знатно "палає": по чому вдало б'ють ЗСУ

І дня не минає, щоб у Росії щось не вибухало і не спалахнуло. СБУ, ГУР та інші спецслужби працюють над тим, щоб підірвати можливість РФ продовжувати війну? Завдяки якій зброї у Росії знатно "палає"? Які важливі об'єкти в тилу РФ є найбільш уразливими перед атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Дальнобійні удари по території РФ наносяться за допомогою, зокрема, дронів-"ветеранів"

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі телемарафону, що спочатку Сили оборони України робили ставку на знищення систем ППО і таким чином "проредили" її, а тепер удари направлені по важливим для Росії об'єктам, які працюють на війну.

"Спочатку ми "проріджували" системи ППО РФ і тепер у них фактично залишається лінія кордону, лінія бойового дотику, де є велика концентрація систем ППО, а також кільце навколо Москви, яке перенасичене ППО", — сказав він.

Жмайло додав, що коли українські дрони проходять першу російську лінію захисту, це призводить до великих проблем у ворога в тилу. За його словами, після українських ударів по НПЗ ціни на пальне в РФ зросли щонайменше на 50%, а також є величезний дефіцит. Експерт додав, що це стосується не лише окупованого Криму, а й багатьох регіонів Росії.

За словами експерта, далекобійні удари по території РФ наносяться за допомогою, зокрема, дронів-"ветеранів", таких як "Бобер", "Ніндзя" та "Лютий".

"Якщо "Лютий" раніше міг вражати на відстань 800 км, то зараз дрон може летіти приблизно 2 тисячі кілометрів. Дрон FP-1, який робить та ж компанія, що і ракету "Фламінго", летить на відстань півтори тисячі км. І сама ракета "Фламінго", про яку чути мало", але вона використовується. з дальністю поразки приблизно тисяча кілометрів", — наголосив Жмайло.

Українські дрони б'ють не електростанціями, а підстанціями, вузловими електричними станціями.

Експерт з питань нафтогазового ринку Михайло Крутіхін розповів в інтерв'ю NV, що проблеми з постачанням палива до РФ виникли не через скорочення загальної потужності нафтопереробки, а тому, що ударами дронів було порушено логістичні ланцюги між регіонами країни. І це свідчить про ефективність повітряних атак ЗСУ по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

"У Самарській області три з половиною заводи постраждали від ударів — туди треба підвозити паливо. Звідки? Саратовський завод постраждав. З Уралу, з Пермського заводу возити? Або з Омська, чи з Далекого Сходу? Ці довгі та витратні логістичні ланцюги — найцікавіший фактор паливної кризи", — пояснив експерт.

За словами Крутіхіна, ефективніше атакувати не самі заводи, а логістику постачання. Як приклад, він навів удари українських дронів по електричній інфраструктурі.

"Українські дрони б'ють не електростанціями, а підстанціями, вузловими електричними станціями, які можуть порушити постачання великих регіонів європейської частини Росії. За один день по п'ять великих електропідстанцій виводиться з ладу", — розповів експерт.

Це, за його словами, завдає серйозного удару російській енергетиці напередодні зимового сезону, що впливає на роботу військових заводів та НПЗ.

Крутіхін також окреслив перелік критично важливих цілей для ударів: НПЗ, нафтопроводи, термінали завантаження енергоносіїв, електротрансформатори, нафтосховища та нафтобази.

Читайте також на порталі "Коментарі" — атаки по НПЗ вдарили не лише по РФ: які два союзники Москви хапаються за голови.



