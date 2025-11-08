Від якої зброї у Росії знатно "палає": по чому вдало б'ють ЗСУ

Рубрики
І дня не минає, щоб у Росії щось не вибухало і не спалахнуло. СБУ, ГУР та інші спецслужби працюють над тим, щоб підірвати можливість РФ продовжувати війну? Завдяки якій зброї у Росії знатно "палає"? Які важливі об'єкти в тилу РФ є найбільш уразливими перед атаками українських дронів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел
Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі телемарафону, що спочатку Сили оборони України робили ставку на знищення систем ППО і таким чином "проредили" її, а тепер удари направлені по важливим для Росії об'єктам, які працюють на війну.
Жмайло додав, що коли українські дрони проходять першу російську лінію захисту, це призводить до великих проблем у ворога в тилу. За його словами, після українських ударів по НПЗ ціни на пальне в РФ зросли щонайменше на 50%, а також є величезний дефіцит. Експерт додав, що це стосується не лише окупованого Криму, а й багатьох регіонів Росії.
За словами експерта, далекобійні удари по території РФ наносяться за допомогою, зокрема, дронів-"ветеранів", таких як "Бобер", "Ніндзя" та "Лютий".
Експерт з питань нафтогазового ринку Михайло Крутіхін розповів в інтерв'ю NV, що проблеми з постачанням палива до РФ виникли не через скорочення загальної потужності нафтопереробки, а тому, що ударами дронів було порушено логістичні ланцюги між регіонами країни. І це свідчить про ефективність повітряних атак ЗСУ по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).
За словами Крутіхіна, ефективніше атакувати не самі заводи, а логістику постачання. Як приклад, він навів удари українських дронів по електричній інфраструктурі.
Це, за його словами, завдає серйозного удару російській енергетиці напередодні зимового сезону, що впливає на роботу військових заводів та НПЗ.
Крутіхін також окреслив перелік критично важливих цілей для ударів: НПЗ, нафтопроводи, термінали завантаження енергоносіїв, електротрансформатори, нафтосховища та нафтобази.
