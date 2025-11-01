Атаки по НПЗ ударили не только по РФ: какие два союзника Москвы хватаются за головы

Наши атаки по российским НПЗ на прошлой неделе оказались настолько эффективными, что затронули уже несколько стран, а не только саму РФ. В начале октября появились первые упоминания о очередях за горючим в Монголии. Учитывая специфику плотности населения этой страны, дефицит горючего для Монголии – это болезненно. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Дефицит топлива. Фото: из открытых источников

"Конечно, топливо исчезло из-за отсутствия официально отрицаемых поставок из России, поэтому чиновники Монголии отправились в Пекин, где планируют договориться о удвоении поставок АИ-92 и дизельного топлива. Выжимание россиян с монгольского рынка топлива снизит поступление в бюджет России", – отметил экономист.

По его словам, атака неизвестными БПЛА на газоперерабатывающий завод в Оренбурге, так называемый ОГПЗ, неожиданно затронула Казахстан, потерявший возможности зарабатывать на поставках сырья для ОГПЗ. Казахи не растерялись и начали обсуждать строительство собственного ГПЗ. Совершенно правильная инициатива: Россия как воюющая страна является крайне ненадежным партнером, поэтому бизнес с РФ необходимо завершать.

