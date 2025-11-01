Атаки по НПЗ ударили не тільки по РФ: які два союзники Москви хапаються за голови

Наші атаки по російським НПЗ на минулому тижні виявились настільки ефективними, що зачепили собою вже кілька країн, а не тільки саму рф. На початку жовтня з’явились перші згадки про черги за пальним в Монголії. Враховуючи специфіку щільності населення цієї країни, дефіцит пального для Монголії – це болісно. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Дефіцит палива. Фото: із відкритих джерел

"Звісно, паливо зникло через відсутність поставок з рф, що офіційно заперечується, тому урядовці Монголії вирушили до Пекіну, де планують домовитись про подвоєння поставок АІ-92 та дизельного палива. Вичавлювання росіян з монгольського ринку палива знизить надходження до бюджету рф", – зазначив економіст.

За його словами, атака невідомими БПЛА на газопереробний завод в Оренбурзі, так званий ОГПЗ, несподівано зачепила Казахстан, який втратив можливості заробляти на поставках сировини для ОГПЗ. Казахи не розгубились і почали обговорювати будівництво власного ГПЗ. Цілком слушна ініціатива: рф як країна, яка воює, є вкрай ненадійним партнером, тому бізнес з рф потрібно завершувати.

За даними СЗР, сумарний прибуток російських підприємств за січень-серпень 2025 року скоротився на 8,3%. Це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності. Кредитний ринок також демонструє втрату довіри: частка проблемних позичальників серед юросіб досягла 23%, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги. Це означає, що корпоративний сектор фактично втратив фінансову стабільність.



