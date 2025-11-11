Сразу два важных для войны РФ города содрогались от взрывов: детали

Ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Согласно информации в соцсетях, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.

По словам местных жителей, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Пока не поступала официальная информация о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки БпЛА, а "Росавиация" ввела временные ограничения в аэропорту Саратова.

