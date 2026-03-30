Відмова від Донбасу в обмін на гарантії безпеки США: чи зупинить це Росію

Колишній очільник місії України при НАТО Ігор Долгов заявив, що навіть якщо Україна погодиться залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки з боку США, це не зупинить подальшу агресію Росії. За його словами, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп своїми діями не раз показували, що вірити їм не варто.

Відмова України від Донбасу не зупинить Росію

Ігор Долгов в інтерв’ю OBOZ.UA прокоментував можливість України прийняти ультимативні вимоги РФ щодо здачі Донецької області, а в обмін отримати від США гарантії безпеки. За його словами, фактично йдеться про пропозицію визнати поразку та покластися на обіцянки міжнародних партнерів і Росії.

"Я вважаю, що вірити будь-чому з боку Кремля не можна. І, на щастя, у нас уже є власний досвід, який це підтверджує. Тому розмови про "довіру", "заходи довіри" чи будь-яку побутову довіру — це марна справа", — сказав Долгов.

Дипломат звернув увагу на відсутність чіткої моделі гарантій безпеки для України від США. За його словами, до цього часу жодна зі сторін не представила змістовного механізму, який би реально гарантував безпеку держави після можливих територіальних поступок. Окремо Долгов зауважив, що у подібних дискусіях усі поступки пропонують лише Україні.

"Якщо ставиться питання, що Україна має вийти з Донбасу, тоді логічно було б поставити дзеркальне питання: чи готовий Путін прибрати з Конституції Російської Федерації інші українські території, які там записані? Але про це чомусь ніхто не говорить", — зауважив дипломат.

Долгов також зауважив, що російська влада часто апелює до власної Конституції, стверджуючи, що змушена діяти відповідно до неї. За словами дипломата, тоді і партнери України повинні апелювати до Конституції України, де Крим і окуповані території Донбасу визначені невід’ємною частиною держави.

На його думку, очікувати раціональних і добросовісних аргументів від Москви — це ілюзія. Так само складно однозначно оцінювати політичні заяви Трампа.

