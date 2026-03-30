logo_ukra

BTC/USD

67510

ETH/USD

2057.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Відмова від Донбасу в обмін на гарантії безпеки США: чи зупинить це Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

Відмова від Донбасу в обмін на гарантії безпеки США: чи зупинить це Росію

Ексглава місії України при НАТО заявив, що відмова України від Донбасу не гарантує безпеки і не зупинить агресію Росії.

30 березня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній очільник місії України при НАТО Ігор Долгов заявив, що навіть якщо Україна погодиться залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки з боку США, це не зупинить подальшу агресію Росії. За його словами, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп своїми діями не раз показували, що вірити їм не варто.

Відмова України від Донбасу не зупинить Росію

Ігор Долгов в інтерв’ю OBOZ.UA прокоментував можливість України прийняти ультимативні вимоги РФ щодо здачі Донецької області, а в обмін отримати від США гарантії безпеки. За його словами, фактично йдеться про пропозицію визнати поразку та покластися на обіцянки міжнародних партнерів і Росії.

"Я вважаю, що вірити будь-чому з боку Кремля не можна. І, на щастя, у нас уже є власний досвід, який це підтверджує. Тому розмови про "довіру", "заходи довіри" чи будь-яку побутову довіру — це марна справа", — сказав Долгов.

Дипломат звернув увагу на відсутність чіткої моделі гарантій безпеки для України від США. За його словами, до цього часу жодна зі сторін не представила змістовного механізму, який би реально гарантував безпеку держави після можливих територіальних поступок. Окремо Долгов зауважив, що у подібних дискусіях усі поступки пропонують лише Україні.

"Якщо ставиться питання, що Україна має вийти з Донбасу, тоді логічно було б поставити дзеркальне питання: чи готовий Путін прибрати з Конституції Російської Федерації інші українські території, які там записані? Але про це чомусь ніхто не говорить", — зауважив дипломат.

Долгов також зауважив, що російська влада часто апелює до власної Конституції, стверджуючи, що змушена діяти відповідно до неї. За словами дипломата, тоді і партнери України повинні апелювати до Конституції України, де Крим і окуповані території Донбасу визначені невід’ємною частиною держави.

На його думку, очікувати раціональних і добросовісних аргументів від Москви — це ілюзія. Так само складно однозначно оцінювати політичні заяви Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про ультиматум Росії щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що дипломат пояснив, як США хочуть закінчити війну в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/tristoronnij-tupik-chomu-mirni-peregovori-faktichno-zirvani-ta-yaki-faktori-mozhut-ih-perezapustiti-intervyu-z-dolgovim.htm
Теги:

Новини

Всі новини