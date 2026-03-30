Отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности США: остановит ли это Россию

Бывший глава миссии Украины при НАТО Игорь Долгов заявил, что даже если Украина согласится оставить Донбасс в обмен на гарантии безопасности со стороны США, это не остановит дальнейшую агрессию России. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не раз показывали своими действиями, что верить им не стоит.

Отказ Украины от Донбасса не остановит Россию

Игорь Долгов в интервью OBOZ.UA прокомментировал возможность Украины принять ультимативные требования РФ по сдаче Донецкой области, а в обмен получить от США гарантии безопасности. По его словам, фактически речь идет о предложении признать поражение и положиться на обещания международных партнеров и России.

"Я считаю, что верить чему-либо со стороны Кремля нельзя. И, к счастью, у нас уже есть собственный опыт, который это подтверждает. Поэтому разговоры о "доверии", "мерах доверия" или любом бытовом доверии — это бесполезное дело", — сказал Долгов.

Дипломат обратил внимание на отсутствие ясной модели гарантий безопасности для Украины от США. По его словам, до сих пор ни одна из сторон не представила содержательного механизма, который реально гарантировал бы безопасность государства после возможных территориальных уступок. Отдельно Долгов отметил, что в подобных дискуссиях все уступки предлагаются только Украине.

"Если ставится вопрос, что Украина должна выйти из Донбасса, тогда логично было бы задать зеркальный вопрос: готов ли Путин убрать из Конституции Российской Федерации другие украинские территории, которые там записаны? Но об этом почему-то никто не говорит", — отметил дипломат.

Долгов также отметил, что российские власти часто апеллируют к собственной Конституции, утверждая, что вынуждены действовать в соответствии с ней. По словам дипломата, тогда и партнеры Украины должны апеллировать к Конституции Украины, где Крым и оккупированные территории Донбасса определены неотъемлемой частью государства.

По его мнению, ожидать рациональных и добросовестных аргументов от Москвы – это иллюзия. Также сложно однозначно оценивать политические заявления Трампа.

