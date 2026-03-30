Отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности США: остановит ли это Россию

Бывший глава миссии Украины при НАТО Игорь Долгов заявил, что даже если Украина согласится оставить Донбасс в обмен на гарантии безопасности со стороны США, это не остановит дальнейшую агрессию России. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не раз показывали своими действиями, что верить им не стоит.
Отказ Украины от Донбасса не остановит Россию
Игорь Долгов в интервью OBOZ.UA прокомментировал возможность Украины принять ультимативные требования РФ по сдаче Донецкой области, а в обмен получить от США гарантии безопасности. По его словам, фактически речь идет о предложении признать поражение и положиться на обещания международных партнеров и России.
Дипломат обратил внимание на отсутствие ясной модели гарантий безопасности для Украины от США. По его словам, до сих пор ни одна из сторон не представила содержательного механизма, который реально гарантировал бы безопасность государства после возможных территориальных уступок. Отдельно Долгов отметил, что в подобных дискуссиях все уступки предлагаются только Украине.
Долгов также отметил, что российские власти часто апеллируют к собственной Конституции, утверждая, что вынуждены действовать в соответствии с ней. По словам дипломата, тогда и партнеры Украины должны апеллировать к Конституции Украины, где Крым и оккупированные территории Донбасса определены неотъемлемой частью государства.
По его мнению, ожидать рациональных и добросовестных аргументов от Москвы – это иллюзия. Также сложно однозначно оценивать политические заявления Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что дипломат объяснил, как США хотят закончить войну в Украине.