"Відмінусували повітряного терориста": ЗСУ збили російський літак Су-35

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського бойового літака. За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-35, який Росія активно використовує для завдання ударів по українських позиціях.

Су-35. Фото з відкритих джерел

Про успішне ураження ворожої цілі 8 липня повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!", — йдеться у короткій заяві ПС.

Моніторингові ресурси також повідомили, що збитою машиною, ймовірно, став саме Су-35. Водночас низка російських військових блогерів підтвердила втрату літака, стверджуючи, що пілот нібито вижив.

Су-35 — це російський надманеврений багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений для завоювання переваги в повітрі та знищення наземних цілей. Його головною фішкою є двигуни з керованим вектором тяги та потужна радіолокаційна система "Ірбіс", що дозволяє літаку виконувати надскладні фігури пілотажу й виявляти цілі на великій відстані. У повномасштабній війні проти України армія РФ використовує його як для патрулювання неба й повітряних боїв, так і для пусків керованих авіаційних ракет.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 436 літаків та 353 гелікоптери.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські сили уразили в Криму один із найшвидших літаків світу.

Також "Коментарі" писали, що ГУР успішно атакували військовий аеродром "Бельбек", де знищили російський винищувач МіГ-29.