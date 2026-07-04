ГУР завдало багатомільйонного удару: що вдалося знищити в Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило результати операції, проведеної на території тимчасово окупованого Криму. За даними української розвідки, у ніч на 26 червня безпілотники ГУР успішно атакували військовий аеродром "Бельбек", знищивши російський винищувач МіГ-29.

Знищення російського МіГ-29 на аеродромі Бельбек. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у відомстві, операцію виконали підрозділи Департаменту безпілотних систем. Основною метою удару стала авіаційна інфраструктура російських окупаційних військ, розміщена однією з ключових військових об'єктів півострова.

Окрім бойового літака, українським розвідникам вдалося знищити аеродромну пускову установку. За інформацією ГУР, у момент удару машина обслуговувала російський винищувач, що значно збільшило збитки, завдані противнику.

У розвідці зазначають, що вартість знищеної техніки може обчислюватись десятками мільйонів доларів. При цьому українська сторона наголошує, що систематичні удари по російській авіаційній інфраструктурі спрямовані на зниження можливостей окупантів використовувати бойову авіацію для атак на території України.

Аеродром "Бельбек" залишається одним із найважливіших об'єктів російських військ в окупованому Криму. Саме з нього регулярно піднімаються літаки, які задіяні у виконанні бойових завдань, тому подібні операції здатні суттєво ускладнити роботу російського авіаційного угруповання на півострові.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники в ніч проти 4 липня атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. На об'єкті вирує масштабна пожежа. Як передає портал "Коментарі", вдалий удар у себе в Telegram підтвердив президент України Володимир Зеленський та прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ.



