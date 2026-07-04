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Масштабный пожар на объекте, которым так хвастался Путин: в Киеве рассказали о прилете в РФ

Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

4 июля 2026, 11:29
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Кравцев Сергей

Украинские защитники в ночь на 4 июля атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. На объекте бушует масштабный пожар. Как передает портал "Комментарии", удачный удар у себя в Telegram подтвердил президент Украины Владимир Зеленский и пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Масштабный пожар на объекте, которым так хвастался Путин: в Киеве рассказали о прилете в РФ

Удар по нефтетерминалу. Фото: из открытых источников

"Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России за эту войну сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру, зарабатывающую деньги для российской войны", — сообщил Владимир Зеленский.

Также были попадания по порту в Кронштадте, который является важной военной целью. Расстояние от государственной границы Украины — более 850 километров.

В ССО уточнили, что в результате ударов нескольких дронов на объекте бушует пожар.

Стоит отметить, Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых балтийских узлов по экспорту российских нефтепродуктов. Он обеспечивает отправку танкеров в Африку, Ближний Восток и другие регионы. Эта торговля является важным источником пополнения военного бюджета противника.

Ранее в местных российских пабликах сообщалось, что в Санкт-Петербурге раздалась серия взрывов, возникли пожары, сообщалось о попаданиях в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19764
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