Масштабна пожежа на об'єкті, яким так хвалився Путін: у Києві розповіли про приліт в РФ

Українські захисники в ніч проти 4 липня атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. На об'єкті вирує масштабна пожежа. Як передає портал "Коментарі", вдалий удар у себе в Telegram підтвердив президент України Володимир Зеленський та прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Удар по нафтотерміналу. Фото: з відкритих джерел

"Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України вразили портову нафтову інфраструктуру, яка заробляє гроші для російської війни", — повідомив Володимир Зеленський.

Також були попадання портом у Кронштадті, який є важливою військовою метою. Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів.

У СЗГ уточнили, що внаслідок ударів кількох дронів на об'єкті вирує пожежа.

Варто зазначити, що Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів з експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету супротивника.

Раніше в місцевих російських пабликах повідомлялося, що в Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів, виникли пожежі, повідомлялося про попадання в районі нафтового терміналу та портової інфраструктури.

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