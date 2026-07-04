ГУР нанесло многомиллионный удар: что удалось уничтожить в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о результатах операции, проведенной на территории временно оккупированного Крыма. По данным украинской разведки, в ночь на 26 июня беспилотники ГУР успешно атаковали военный аэродром "Бельбек", уничтожив российский истребитель МиГ-29.

Уничтожение российского МиГ-29 на аэродроме Бельбек. Фото: из открытых источников

Как сообщили в ведомстве, операцию выполнили подразделения Департамента беспилотных систем. Основной целью удара стала авиационная инфраструктура российских оккупационных войск, размещенная на одном из ключевых военных объектов полуострова.

Помимо боевого самолета, украинским разведчикам удалось уничтожить аэродромную пусковую установку. По информации ГУР, в момент удара машина обслуживала российский истребитель, что значительно увеличило ущерб, нанесенный противнику.

В разведке отмечают, что стоимость уничтоженной техники может исчисляться десятками миллионов долларов. При этом украинская сторона подчеркивает, что систематические удары по российской авиационной инфраструктуре направлены на снижение возможностей оккупантов использовать боевую авиацию для атак по территории Украины.

Аэродром "Бельбек" остается одним из важнейших объектов российских войск в оккупированном Крыму. Именно с него регулярно поднимаются самолеты, задействованные в выполнении боевых задач, поэтому подобные операции способны существенно осложнить работу российской авиационной группировки на полуострове.

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