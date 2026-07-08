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"Отминусировали воздушного террориста": ВСУ сбили российский самолет Су-35

Воздушные силы ВСУ заявили об уничтожении российского самолета.

8 июля 2026, 14:22
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Slava Kot

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении еще одного российского боевого самолета. По предварительным данным, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-35, который Россия активно использует для нанесения ударов по украинским позициям.

"Отминусировали воздушного террориста": ВСУ сбили российский самолет Су-35

Су-35. Фото из открытых источников

Об успешном поражении враждебной цели 8 июля сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отменили еще одного российского воздушного террориста!", — говорится в коротком заявлении ВС.

Мониторинговые ресурсы также сообщили, что сбитой машиной, вероятно, стал именно Су-35. В то же время ряд российских военных блоггеров подтвердили потерю самолета, утверждая, что пилот якобы выжил.

Су-35 – это российский сверхманевренный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный для завоевания превосходства в воздухе и уничтожения наземных целей. Его главной фишкой являются двигатели с управляемым вектором тяги и мощная радиолокационная система "Ирбис", позволяющая самолету выполнять сверхсложные фигуры пилотажа и обнаруживать цели на большом расстоянии. В полномасштабной войне против Украины армия РФ использует его как для патрулирования неба и воздушных боев, так и для пусков управляемых авиационных ракет.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 436 самолетов и 353 вертолета. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы поразили в Крыму один из самых быстрых самолетов мира.

Также "Комментарии" писали, что ГУР успешно атаковали военный аэродром "Бельбек", где уничтожили российский истребитель МиГ-29.



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Источник: https://t.me/kpszsu/67749
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