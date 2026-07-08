"Відмінусували повітряного терориста": ЗСУ збили російський літак Су-34

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського бойового літака. За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34, який Росія активно використовує для завдання ударів по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Су-34. Фото з відкритих джерел

Про успішне ураження ворожої цілі 8 липня повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!", — йдеться у короткій заяві ПС.

Моніторингові ресурси також повідомили, що збитою машиною, ймовірно, став саме Су-34. Водночас низка російських військових блогерів підтвердила втрату літака, стверджуючи, що пілот нібито вижив.

Су-34 є одним із ключових літаків російської фронтової авіації. Це двомісний винищувач-бомбардувальник, призначений для нанесення високоточних ударів по наземних і повітряних цілях. Саме цей тип літаків регулярно застосовується для запуску керованих авіабомб (КАБ), які Росія активно використовує під час атак на українські міста та лінію фронту.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 436 літаків та 353 гелікоптери. Попри це, Су-34 залишається одним із найважливіших елементів ударної авіації РФ. За відкритими оцінками, на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії нині перебуває близько 120–130 боєздатних літаків цього типу, включно з модернізованими версіями Су-34М.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські сили уразили в Криму один із найшвидших літаків світу.

Також "Коментарі" писали, що ГУР успішно атакували військовий аеродром "Бельбек", де знищили російський винищувач МіГ-29.