"Отминусировали воздушного террориста": ВСУ сбили российский самолет Су-34

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении еще одного российского боевого самолета. По предварительным данным, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, который Россия активно использует для нанесения ударов по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Су-34. Фото из открытых источников

Об успешном поражении враждебной цели 8 июля сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отменили еще одного российского воздушного террориста!", — говорится в коротком заявлении ВС.

Мониторинговые ресурсы также сообщили, что сбитой машиной, вероятно, стал именно Су-34. В то же время ряд российских военных блоггеров подтвердили потерю самолета, утверждая, что пилот якобы выжил.

Су-34 является одним из ключевых самолетов русской фронтовой авиации. Это двухместный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения высокоточных ударов по наземным и воздушным целям. Именно этот тип самолетов регулярно применяется для запуска управляемых авиабомб (КАБ), которые Россия активно использует при атаке на украинские города и линию фронта.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 436 самолетов и 353 вертолета. Тем не менее, Су-34 остается одним из важнейших элементов ударной авиации РФ. По открытым оценкам, на вооружении Воздушно-космических сил России в настоящее время находится около 120-130 боеспособных самолетов этого типа, включая модернизированные версии Су-34М.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы поразили в Крыму один из самых быстрых самолетов мира.

Также "Комментарии" писали, что ГУР успешно атаковали военный аэродром "Бельбек", где уничтожили российский истребитель МиГ-29.