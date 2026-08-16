"Віддамо Донбас - і настане мир": Портников пояснив, що буде насправді

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що можливе захоплення Росією всього Донбасу не означатиме автоматичного завершення війни. За його словами, припущення, що після відмови України від контролю над регіоном настане мир, насправді відтворює російський наратив.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що не оцінює безпосередньо ситуацію на фронті, оскільки не є військовим експертом. Однак журналіст звернув увагу на політичні наслідки можливого просування російських військ.

На його думку, небезпека полягає у формуванні уявлення, що бойові дії тривають лише через відмову української влади погодитися на вимоги Кремля. У такій логіці вихід українських військ із Краматорська та Слов'янська нібито мав би автоматично припинити війну.

"Якщо Росія захопить Донбас, то тоді нам можуть сказати, щоб ми закінчили війну… Мене дуже турбує така оцінка. Тобто тому, що ми тоді входимо в російський наратив, який зараз поділяють частина представників і українського суспільства, що війна продовжується тільки тому, що Зеленський не погоджується на умови Путіна", — зауважив політичний оглядач.

За його словами, у такій логіці вихід українських військ з Краматорська та Слов'янська нібито мав би автоматично припинити війну. Однак Портников назвав такий підхід хибним. Він застеріг, що поступка Росії не гарантує припинення бойових дій, адже необхідно враховувати заявлені Москвою цілі. Оглядач також поставив під сумнів припущення, що Кремль погодиться зупинитися на адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей.

"Знаєте, що буде, якщо Росія захопить Донбас? Продовжиться наступ. А чому його треба зупиняти? Якщо з точки зору Росії, вся Україна — це Росія. Чому не треба обмежуватися двома областями повністю підконтрольними, на адміністративних кордонах, яких будуть російські війська?", – зауважив Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников різко відповів, чому Зеленський не веде мирні переговори з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Віталій Портников розкрив справжнє ставлення росіян до українців.