"Отдадим Донбасс – и наступит мир": Портников объяснил, что будет на самом деле

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что возможный захват Россией всего Донбасса не будет означать автоматическое завершение войны. По его словам, предположение, что после отказа Украины от контроля над регионом наступит мир, действительно воспроизводит российский нарратив.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что не оценивает напрямую ситуацию на фронте, поскольку не является военным экспертом. Однако журналист обратил внимание на политические последствия возможного продвижения русских войск.

По его мнению, опасность заключается в формировании представления, что боевые действия продолжаются только из-за отказа украинских властей согласиться на требования Кремля. В такой логике выход украинских войск из Краматорска и Славянска якобы должен автоматически прекратить войну.

"Если Россия захватит Донбасс, то тогда нам могут сказать, чтобы мы закончили войну… Меня очень беспокоит такая оценка. То есть потому, что мы тогда входим в российский нарратив, который сейчас разделяют часть представителей и украинского общества, что война продолжается только потому, что Зеленский не соглашается с условиями Путина", — отметил политический обозреватель.

По его словам, в такой логике выход украинских войск из Краматорска и Славянска якобы должен автоматически прекратить войну. Однако Портников назвал такой подход ложным. Он предостерег, что уступка России не гарантирует прекращения боевых действий, ведь необходимо учитывать заявленные Москвой цели. Обозреватель также подверг сомнению предположение, что Кремль согласится остановиться на административных границах Донецкой и Луганской областей.

"Знаете, что будет, если Россия захватит Донбасс? Продолжится наступление. А почему его нужно останавливать? Если с точки зрения России, вся Украина — это Россия. Почему не нужно ограничиваться двумя областями полностью подконтрольными, на административных границах, которых будут российские войска?", – заметил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет мирных переговоров с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Виталий Портников раскрыл подлинное отношение россиян к украинцам.