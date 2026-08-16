Українці в це досі не вірять: Портников розкрив справжнє ставлення росіян до українців

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що українцям досі складно повністю усвідомити ставлення російського суспільства до України. За його словами, Москва десятиліттями не сприймала українців як окрему націю, а російська імперська модель передбачала їхнє повернення під контроль Кремля.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів про особливості російського ставлення до України. На думку журналіста, одна з головних проблем полягає в тому, що українці часто недооцінюють масштаб російського неприйняття української суб’єктності. Він зазначив, що для багатьох росіян українці історично залишалися своєрідними "молодшими братами", яких нібито потрібно "повернути в сім’ю".

"В українців є проблема, якої, можливо, немає у представників інших народів колишнього Радянського Союзу. Вони просто не вірять, що росіяни не вважають їх за людей. Мені як людині єврейського походження це абсолютно зрозуміло, бо від мене це ніхто особливо не приховував", — сказав Портников.

Журналіст додав, що ще з часів роботи в Росії розумів, наскільки поширеними там були зневажливі уявлення про українців. За його словами, українців могли сприймати як людей, якими легко маніпулювати, а саму Україну — як територію, яка не має права на повністю незалежний політичний вибір.

Портников вважає, що саме нерозуміння цієї реальності тривалий час впливало на українські очікування щодо можливості домовитися з Кремлем. За його словами, російська влада насправді готова до переговорів лише тоді, коли не має можливості досягти своїх цілей силою.

"Українці не усвідомлюють цього відношення. Люди, які не усвідомлюють цього стосунку, весь час вірять, що з ними розмовлятимуть і домовлятимуться, а з ними розмовлятимуть та домовлятимуться лише в тому випадку, якщо не буде сил їх перемогти", — пояснив Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников різко відповів, чому Зеленський не веде переговори з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Гаррі Каспаров назвав єдину умову для швидкого падіння режиму Путіна.