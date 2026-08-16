Украинцы в это до сих пор не верят: Портников раскрыл подлинное отношение россиян к украинцам

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что украинцам до сих пор сложно полностью осознать отношение российского общества к Украине. По его словам, Москва десятилетиями не воспринимала украинцев как отдельную нацию, а российская имперская модель предполагала их возвращение под контроль Кремля.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал об особенностях российского отношения к Украине. По мнению журналиста, одна из главных проблем в том, что украинцы часто недооценивают масштаб российского неприятия украинской субъектности. Он отметил, что для многих россиян украинцы исторически оставались своеобразными "младшими братьями", которых якобы нужно "вернуть в семью".

"У украинцев есть проблема, которой, возможно, нет у представителей других народов бывшего Советского Союза. Они просто не верят, что россияне не считают их людьми. Мне как человеку еврейского происхождения это абсолютно понятно, потому что от меня это никто особо не скрывал", — сказал Портников.

Журналист добавил, что еще со времен работы в России понимал, насколько распространены там были пренебрежительные представления об украинцах. По его словам, украинцев могли воспринимать как людей, которыми легко манипулировать, а саму Украину – как территорию, не имеющую права на полностью независимый политический выбор.

Портников считает, что именно непонимание этой реальности долгое время влияло на украинские ожидания о возможности договориться с Кремлем. По его словам, российские власти действительно готовы к переговорам только тогда, когда не имеют возможности достичь своих целей силой.

"Украинцы не осознают этого отношения. Люди, не осознающие этого отношения, все время верят, что с ними будут разговаривать и договариваться, а с ними будут разговаривать и договариваться только в том случае, если не будет сил их победить", — пояснил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Гарри Каспаров назвал единственное условие для быстрого падения Путина.