Украинцы в это до сих пор не верят: Портников раскрыл подлинное отношение россиян к украинцам

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что украинцам до сих пор сложно полностью осознать отношение российского общества к Украине. По его словам, Москва десятилетиями не воспринимала украинцев как отдельную нацию, а российская имперская модель предполагала их возвращение под контроль Кремля.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал об особенностях российского отношения к Украине. По мнению журналиста, одна из главных проблем в том, что украинцы часто недооценивают масштаб российского неприятия украинской субъектности. Он отметил, что для многих россиян украинцы исторически оставались своеобразными "младшими братьями", которых якобы нужно "вернуть в семью".
Журналист добавил, что еще со времен работы в России понимал, насколько распространены там были пренебрежительные представления об украинцах. По его словам, украинцев могли воспринимать как людей, которыми легко манипулировать, а саму Украину – как территорию, не имеющую права на полностью независимый политический выбор.
Портников считает, что именно непонимание этой реальности долгое время влияло на украинские ожидания о возможности договориться с Кремлем. По его словам, российские власти действительно готовы к переговорам только тогда, когда не имеют возможности достичь своих целей силой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Гарри Каспаров назвал единственное условие для быстрого падения Путина.