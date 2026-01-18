Вибухи по всій Україні: які міста потрапили під удар РФ

У ніч на 18 січня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Сумська, Харківська та Хмельницька області. Внаслідок обстрілів є загиблі, поранені та значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Атака Росії. Фото ілюстративне

Удар по Сумській області

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по передмістю Сум. Як повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, пошкоджено щонайменше 15 домогосподарств, у двох будівлях зафіксовано руйнування стін, у решті були вибиті вікна. Також постраждали комунікаційні мережі, частина мешканців залишилася без електрики та газопостачання.

Внаслідок атаки поранено чотирьох людей, серед них також 7-річний хлопчик. Дитину та 76-річну жінку госпіталізували, ще двом жінкам медики надали допомогу на місці. Через перебої з напругою у місті тимчасово ускладнилася робота систем водопостачання.

Вибухи в Харкові

У Харкові російський ударний дрон "Шахед" влучив у приватний будинок у Холодногірському районі. На місці спалахнула пожежа. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок удару загинула людина. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що жертвою стала 20-річна жінка. Під завалами могли перебувати люди, рятувальні роботи продовжуються. Також відомо про ще одну постраждалу та 41-річну жінку з гострою реакцією на стрес.

Атака на Хмельницьку область

У Хмельницькому районі російські безпілотники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури і на одному з підприємств виникла пожежа. За даними голови ОВА Сергія Тюріна, інформації про загиблих або травмованих не надходило. В області працювали сили ППО, зафіксовано збиття повітряних цілей.

