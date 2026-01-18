Взрывы по всей Украине: какие города попали под удар РФ

В ночь на 18 января Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Под ударами оказались сразу несколько регионов, включая Сумскую, Харьковскую и Хмельницкую области. В результате обстрелов есть погибшие, ранены и значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Атака России. Фото иллюстративное

Удар по Сумской области

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. Как сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, повреждено по меньшей мере 15 домохозяйств, в двух зданиях зафиксировано разрушение стен, в остальных были выбиты окна. Также пострадали коммуникационные сети, часть жителей осталась без электричества и газоснабжения.

В результате атаки ранены четыре человека, среди них также 7-летний мальчик. Ребенка и 76-летнюю женщину госпитализировали, еще двум женщинам медики оказали помощь на месте. Из-за перебоев с напряжением в городе временно усложнилась работа систем водоснабжения.

Взрывы в Харькове

В Харькове российский ударный дрон "Шахед" попал в частный дом в Холодногорском районе. На месте вспыхнул пожар. По словам мэра Игоря Терехова, в результате удара погиб человек. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что жертвой стала 20-летняя женщина. Под завалами могли находиться люди, спасательные работы продолжаются. Также известно еще об одной пострадавшей и 41-летней женщине с острой реакцией на стресс.

Атака на Хмельницкую область

В Хмельницком районе российские беспилотники попали в объект гражданской инфраструктуры и на одном из предприятий возник пожар. По данным главы ОВА Сергея Тюрина, информации о погибших или травмированных не поступало. В области работали силы ПВО, зафиксировано сбивание воздушных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия снова нанесла удар по порту в Одесской области.

Также "Комментарии" писали о случае, когда Россия атаковала памятник Бандере в центре Львова.