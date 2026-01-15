Російський дрон влучив у дитячий майданчик у центрі Львова біля пам’ятника Степану Бандері (ВІДЕО)

Уранці 15 січня російський безпілотник влучив у дитячий майданчик у центрі Львова, поблизу пам’ятника Степану Бандері. Атака сталася під час повітряної тривоги, яка розпочалася близько 6:00 у Львівському районі. Через пів години мешканці міста повідомили про серію вибухів, а ще за кілька хвилин тривогу скасували.

Російський дрон влучив у дитячий майданчик у центрі Львова біля пам’ятника Степану Бандері

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив факт падіння дрона та зазначив, що, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і поранених. Вибухова хвиля лише злегка зачепила тракториста, який у цей час прибирав сніг неподалік. Медичної допомоги він не потребував.

"Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо — без постраждалих", — повідомив Садовий.

Унаслідок вибуху пошкоджено навколишню інфраструктуру. У кількох будівлях вибило вікна, зокрема в корпусі Львівської політехніки та житлових будинках поблизу. Міська влада оперативно перекрила вулиці Митрополита Андрея та Шептицького для роботи екстрених служб і фахівців, які оцінюють масштаби руйнувань.

Через обмеження руху тимчасово не курсує приватний і громадський транспорт, а також призупинено рух тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38. Мешканців просять за можливості обирати альтернативні маршрути.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що попереднього разу Львівську область атакували 9 січня, коли Росія запустила ракету "Орєшнік". Тоді голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.