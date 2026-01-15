Российский дрон попал в детскую площадку в центре Львова возле памятника Степану Бандере (ВИДЕО)

Утром 15 января российский беспилотник попал в детскую площадку в центре Львова, возле памятника Степану Бандере. Атака произошла во время воздушной тревоги, которая началась около 6:00 во Львовском районе. Через пол часа жители города сообщили о серии взрывов, а через несколько минут тревогу отменили.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил факт падения дрона и отметил, что, по предварительной информации, обошлось без погибших и раненых. Взрывная волна лишь слегка задела тракториста, который в это время убирал снег неподалеку. В медицинской помощи он не нуждался.

"Вражеский дрон упал на детскую площадку у памятника Бандере. Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего. Предварительно — без пострадавших", — сообщил Садовый.

В результате взрыва повреждена окружающая инфраструктура. В нескольких зданиях выбило окна, в частности, в корпусе Львовской политехники и жилых домах поблизости. Городские власти оперативно перекрыли улицы Митрополита Андрея и Шептицкого для работы экстренных служб и специалистов, оценивающих масштабы разрушений.

Из-за ограничения движения временно не курсирует частный и общественный транспорт, а также приостановлено движение троллейбусных маршрутов №27, №32 и №38. Жителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в предыдущий раз Львовскую область атаковали 9 января, когда Россия запустила ракету "Орешник". Тогда глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области атаки подвергся объекту критической инфраструктуры.