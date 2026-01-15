Росія знову атакувала порт на Одещині: поранено члена екіпажу іноземного судна

Росіяни завдали нового ракетного удару по портовій інфраструктурі Чорноморська на Одещині.

РФ атакувала порт у Чорноморську. Фото: з відкритих джерел

Балістичною ракетою ворог атакував причал Чорноморського порту. Там у цей час перебувало цивільне судно під прапором Мальти, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Зараз усі екстрені служби працюють на місці. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

"Це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора", — наголосив Кулеба.

Як повідомляв портал "Коментарі", знову існує імовірність застосування ворогом найближчим часом БРСД “Орєшнік” з полігону Капустин Яр по території України. Про це пишуть моніторингові канали. Крім того, кілька днів тому було відмічено посадку вантажного борту Іл-76МД на аеродром "Придача/Балтимор" у Воронезькій області РФ.

Вантаж був імовірно військового призначення, у тому числі з ударних БпЛА типу "Shahed/Герань", які можуть бути доставлені залізничними коліями на райони пуску БпЛА. Вантажем також може стати балістика, у тому числі ракети "Іскандер-М/К" КN-23.