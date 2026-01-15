Россия снова атаковала порт в Одесской области: ранен член экипажа иностранного судна

Россияне нанесли новый ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области.

РФ атаковала порт в Черноморске. Фото: из открытых источников

Баллистической ракетой враг атаковал причал Черноморского порта. Там в это время находилось гражданское судно под флагом Мальты, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла. В настоящее время все экстренные службы работают на месте. Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение.

"Это очередной акт российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореходства. Россия намеренно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность. Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, невзирая на постоянные атаки агрессора", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщал портал "Комментарии", снова существует вероятность применения врагом в ближайшее время БРСД Орешник с полигона Капустин Яр по территории Украины. Об этом пишут мониторинговые каналы. Кроме того, несколько дней назад была отмечена посадка грузового борта Ил-76МД на аэродром "Придача/Балтимор" в Воронежской области РФ.

Груз был вероятно военного назначения, в том числе из ударных БПЛА типа "Shahed/Герань", которые могут быть доставлены железнодорожными путями на районы пуска БПЛА. Грузом также может стать баллистика, включая ракеты "Искандер-М/К" КN-23.