Існує імовірність застосування ворогом найближчим часом БРСД “Орєшнік” з полігону Капустин Яр по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.

Росія знову може скинути «Орєшнік» на Україну: що відомо

Крім того, кілька днів тому було відмічено посадку вантажного борту Іл-76МД на аеродром "Придача/Балтимор" у Воронезькій області РФ.

"Вантаж імовірно військового призначення, у тому числі з ударних БпЛА типу "Shahed/Герань", які можуть бути доставлені залізничними коліями на райони пуску БпЛА.

Вантажем також може стати балістика, у тому числі ракети "Іскандер-М/К" "КN-23"", – йдеться у повідомленнях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок нанесення в ніч на 9 січня Збройними Силами РФ удару із застосуванням рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Орєшнік" нібито виведено з ладу Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Про це заявили у ворожому міністерстві оборони РФ з посиланням на "інформацію, підтверджену кількома незалежними джерелами".

Там наголошують, що на цьому підприємстві нібито здійснювався ремонт та обслуговування авіаційної техніки ЗСУ, у тому числі переданих західними країнами літаків F-16 та МіГ-29.

"Також на підприємстві проводилися ударні БПЛА великої та середньої дальності, що застосовуються для ударів по російських цивільних об'єктах у глибині російської території. Ударом ПГРК "Орєшнік" уражені виробничі цехи, складські приміщення з готовою продукцією (БПЛА), а також інфраструктура заводського аеродрому", – пишуть у ворожому відомстві.

Крім того, там прокоментували масовані удари по Києву. "У рамках даного масованого удару із застосуванням ОТРК "Іскандер" та крилатих ракет морського базування "Калібр" у м. Києві уражені виробничі потужності двох підприємств, задіяних у складанні ударних БПЛА для атак по території Росії, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України", – заявили у МО РФ.