Унаслідок нанесення в ніч на 9 січня Збройними Силами РФ удару із застосуванням рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Орєшнік" нібито виведено з ладу Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Про це заявили у ворожому міністерстві оборони РФ з посиланням на "інформацію, підтверджену кількома незалежними джерелами".

У Росії повідомили, куди вдарили «Орєшніком»

Там наголошують, що на цьому підприємстві нібито здійснювався ремонт та обслуговування авіаційної техніки ЗСУ, у тому числі переданих західними країнами літаків F-16 та МіГ-29.

"Також на підприємстві проводилися ударні БПЛА великої та середньої дальності, що застосовуються для ударів по російських цивільних об'єктах у глибині російської території.

Ударом ПГРК "Орєшнік" уражені виробничі цехи, складські приміщення з готовою продукцією (БПЛА), а також інфраструктура заводського аеродрому", – пишуть у ворожому відомстві.

Крім того, там прокоментували масовані удари по Києву.

"У рамках даного масованого удару із застосуванням ОТРК "Іскандер" та крилатих ракет морського базування "Калібр" у м. Києві уражені виробничі потужності двох підприємств, задіяних у складанні ударних БПЛА для атак по території Росії, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України", – заявили у МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 9 січня країна-агресор вкотре завдала масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше чотири особи. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у соцмережах.

Цілями комбінованої атаки противника стали кілька районів столиці. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

"На даний момент відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 з них медики госпіталізували. Решті надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали", — зазначили в МВА.