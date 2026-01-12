В результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" якобы выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом заявили во враждебном министерстве обороны РФ со ссылкой на "информацию, подтвержденную несколькими независимыми источниками".

В России сообщили, куда ударили «Орешником»

Там подчеркивают, что на этом предприятии якобы производился ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.

"Также на предприятии проводились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории.

Ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома", – пишут во вражеском ведомстве.

Кроме того, там прокомментировали массированные удары по Киеву.

"В рамках данного массированного удара с применением ОТРК "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 9 января страна-агрессор в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

Целями комбинированной атаки противника стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

"На данный момент известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", — отметили в ГВА.