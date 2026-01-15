Существует вероятность применения врагом в ближайшее время БРСД "Орешник" с полигона Капустин Яр по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россия снова может сбросить «Орешник» на Украину: что известно

Кроме того, несколько дней назад была отмечена посадка грузового борта Ил-76МД на аэродром "Придача/Балтимор" в Воронежской области РФ.

Груз предположительно военного назначения, в том числе из ударных БпЛА типа "Shahed/Герань", которые могут быть доставлены железнодорожными путями на районы пуска БпЛА.

Грузом может стать баллистика, в том числе ракеты "Искандер-М/К" "КN-23"", – говорится в сообщениях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" якобы выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом заявили во враждебном министерстве обороны РФ со ссылкой на "информацию, подтвержденную несколькими независимыми источниками".

Там подчеркивают, что на этом предприятии якобы производился ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.

"Также на предприятии проводились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории. Ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома", – пишут во вражеском ведомстве.

Кроме того, там прокомментировали массированные удары по Киеву. "В рамках данного массированного удара с применением ОТРК "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в МО РФ.