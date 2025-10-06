Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко закликав цивільних готуватися збивати FPV: "Оформіть рушницю та навчіться з неї ефективно та якісно стріляти". Юрій Федоренко вважає, що незабаром FPV-дрони залітатимуть все далі — їх нестимуть на собі БпЛА типу "Молнія", а потім "відпускатимуть" далі. Окупанти вже користуються такою методикою на полі бою.

«Варто готуватися до війни у всіх містах»: військові наголошують на дозволі носіння зброї

Чи безпечний такий заклик і які він може мати наслідки? Нагадаємо, що минулого тижня у Конотопі від кулі ППО під час збиття "шахедів" військовими загинув чоловік, якому така куля влучила у живіт. І якщо для військові можуть уникнути кримінальних наслідків, обумовлюючи це військовим станом, то у разі застосування цивільним зброї, наслідки можуть бути досить серйозними. Чи має право на життя така версія щодо збиття дронів цивільними, розповіли для порталу "Коментарі" експерти.

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран зазначає, що актуальність цього питання запізнилася мінімум на рік-півтора.

"Це пов’язано з тим, що люди в Україні абсолютно не розуміють, що війна, яка зараз відбувається, це абсолютно не те, що було під час 14-15 років. Тоді було схоже, тобто рік-півтора була війна, а потім вона зупинилася і все само собою затухло. Тут не так само, люди не розуміють, що війна відбувається в зовсім інших площинах, і зовсім з іншою інтенсивністю. І люди занадто сильно розслабилися і згадують, що війна, тільки коли прилітає по їх містах. Весь інший час люди думають, що війни немає. І люди абсолютно не готуються, не розуміють, що ця війна надовго і що вона прийде в кожне місто дуже серйозно. І замість того, щоб підвищити свої знання у тактичній медицині чи інших сферах, люди думають, що воно якось там буде. Ні, не буде", – наголошує експерт.

Він зазначає, що в цій ситуації у більшій мірі не вина людей, а української інформаційної політики.

"Коли почалася Друга світова війна, в Британії, і Німеччина кожен день бомбардувала британські міста, майже протягом року, то уряд звернувся до населення, роз’яснив ситуацію і попросив про допомогу. Він сказав, що ми будемо формувати добровільні дружини, яким надамо основні навички і компетенції, але ви повинні нам допомагати і армії захищати ваші міста. Таким чином прийшло на навчання понад 1,5 мільйона людей. З яких 700 тисяч фактично кожен день виходили на чергування і допомагали збройним силам протистояти нацистській Німеччині. По різному: хтось допомагав системі ППО, хтось медикам, хтось розбирав завали і так далі. У нас відбувається зараз те саме, але люди замість того, щоб іти і навчатися і допомагати Збройним Силам, вони думають, що війна якось скоро закінчиться", – зазначає Віктор Таран.

Він наголошує, що російські шахеди и FPV-дрони набувають поступово нової якості, це стосується як дальності польоту, так і точності ударів, як от по локомотивах, що буде збільшуватися.

"І FPV-дрони, які будуть літати і це стосується не тільки прикордонних міст, може бути і глибше. І для цього люди повинні вміти себе захищати. Але для цього держава повинна поміняти політику. Якщо ми говоримо про те, щоб себе захищати, то держава нарешті повинна дозволити громадянам вільно мати зброю і користуватися нею, носити її. Як наприклад в Ізраїлі. Ми ж часто кажемо: "давайте станемо, як Ізраїль". Тоді чому ми забуваємо, що в прикордонних районах Ізраїлю люди постійно ходять зі зброєю по вулиці. В нас так само потрібно, але просто зброї недостатньо. Потрібно ще мати детектори дронів, щоб люди йшли, розуміли, що дрони літають і готуватися. Тобто це комплексна проблема. Але головне, з чого ми маємо почати, що влада повинна перестати думати про вибори", – підкреслює експерт.

Віктор Таран відмічає, що одною з проблем є те, що відкрили кордони для молоді.

"Як зараз Чернігівська ОВА заявляє, що вона залучає ППОшників і закликає цивільних мешканців 18 і старше років йти допомагати. Але ж ми самі випустили цю молодь 18-22 років. Є різниця – людина 30-40 років, чи молода людина 20 років. За активністю, здоров’ям і таке інше. Тобто в нас повністю не розуміють важливості захищеності тилу. Тому заклик правильний робиться, але це має робити держава. Але ми перейшли в стан війни, коли вже червоних ліній немає. Ми б’ємо по системах енергетики один одному, далі все з кожним днем буде погіршуватися. Будуть літати дрони і полювати на поїзди, на маршрутки і все інше. Люди повинні захищатися. Але для цього влада повинна чесно поміняти політику і думати про перемогу, а не про вибори. Бо не буде ні перемоги, не виборів", – додав Таран.

Полковник запасу ГШ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов наголошує, що зараз технології не стоять на місці і сьогодні вже ми знаємо, що дрони можуть залітати на 40 км вглиб території.

"Тим більше, що росіяни переважають нас по оптоволокну, що означає, що РЕБ одразу відкидаємо, він ніяк не може вплинути на ці дрони. То залишаються тільки вогневі засоби. І про що говорить командир полку, що потрібно збільшити щільність вогневих засобів, скажімо так, щільність міні-ППО, от ці рушниці з картеччю, за рахунок щільності вогню пробувати збивати ці дрони. До речі, рушниці показали себе на фронті дуже ефективно, але треба, щоби людина вміла нею користуватися. Тобто це повинен бути тренований мисливець, тоді так, є гарантія влучання в дрон. В іншому випадку це буде просто пальба по горобцях", – підкреслює Жданов.

За його словами, є ще другий варіант – це сітколови, які зроблено на базі пістолету, вони накидують сітку на дрон.

"Прифронтові і прикордонні містечка будуть потерпати від цих дронів. Ми бачимо, що РФ робить буферну зону за рахунок знищення цивільної інфраструктури і населення у прифронтовій зоні, робить цю територію не придатною для життя. Так що треба захищатися. Стосовно відповідальності – ми повинні відкотитися назад. На початку повномасштабної війни була створена територіальна оборона, яка 50 на 50 підпорядковувалася місцевим радам і фінансувалася від них і частково – міністерству оборони. І я скажу, що було дуже ефективно. До речі, генерал Залужний написав: "Титани – територіальна оборона, які перші зустрічали російські війська". І були ще у нас, точніше вона є норма така в законі, ДФТГ – добровольчі формування територіальних громад. Але наш головком, переформатував ТрО у війська ТрО, і це стали бригади Збройних Сил України, легкої піхоти. І розформували всі ДФТГ, завдяки зусиллям головкома. Люди ходили чергували, входили в склад мобільних вогневих груп, боролися з шахедами, зараз нема", – заявляє експерт.

Він підкреслює, що якщо Україна хоче зробити якісь формування, які будуть захищати міста і відбиватися від дронових атак, FPV-дронів, ці люди мають бути захищені соціально і юридично.

"Тому що якщо я просто візьму рушницю і почну стріляти, то це буде кримінальний злочин. А ось ДФТГ мали штатну стрілецьку зброю, яку їм видавали, і вони могли застосовувати для захисту територіальних громад. Повинні бути натреновані люди, але ж це має бути чергування цілодобове в містах, визначати райони, основні маршрути, по яких росіяни ці дрони більше застосовують, і це має бути військове планування, тої ж ДФТГ для озброєного захисту міст, населених пунктів. Це вирішує проблему в комплексі, як юридично, так і організаційно. Просто командир правильно висловив думку, що не справляться наразі у нас війська у разі масового застосування дронів на території нашої країни. А якщо б у нас дозволили вільне носіння зброї, і у разі полювання дронів на цивільні автомобілі, у людини був би шанс захистити себе, свою родину, своє майно від цілеспрямованої атаки", – наголосив Олег Жданов.