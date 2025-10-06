«Стоит готовиться к войне во всех городах»: военные настаивают на разрешении на оружие

Командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал гражданских готовиться сбивать FPV: "Оформите ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять". Юрий Федоренко считает, что вскоре FPV-дроны будут залетать все дальше — их будут нести на себе БПЛА типа "Молния", а затем "отпускать" дальше. оккупанты уже пользуются такой методикой на поле боя.

«Стоит готовиться к войне во всех городах»: военные настаивают на разрешении оружия

Безопасен ли такой призыв и какие он может иметь последствия? Напомним, что на прошлой неделе в Конотопе от пули ПВО во время сбития "шахедов" военными погиб мужчина, которому такая пуля попала в живот. И если военные могут избежать уголовных последствий, обусловливая это военным положением, то в случае применения оружия гражданским, последствия могут быть достаточно серьезными. Имеет ли право на жизнь такая версия по сбитию дронов гражданскими, рассказали для портала "Комментарии" эксперты.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран отмечает, что актуальность этого вопроса опоздала минимум на год-полтора.

"Это связано с тем, что люди в Украине абсолютно не понимают, что война, которая сейчас происходит, это совершенно не то, что было во время 14-15 годов. Тогда было похоже, то есть год-полтора была война, а потом она остановилась и все само собой затухло. Здесь не так же, люди не понимают, что война происходит в совсем других плоскостях, и совсем с другой интенсивностью. И люди слишком сильно расслабились и вспоминают, что война, только когда прилетает по их городам. Все остальное время люди думают, что войны нет. И люди совершенно не готовятся, не понимают, что эта война надолго и что она придет в каждый город очень серьезно. И вместо того, чтобы повысить свои знания в тактической медицине или других областях, люди думают, что оно как-то там будет. Нет, не будет", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что в этой ситуации в большей степени не вина людей, а украинской информационной политики.

"Когда началась Вторая мировая война, в Британии, и Германия каждый день бомбила британские города, почти в течение года, то правительство обратилось к населению, разъяснило ситуацию и попросило о помощи. Оно сказало, что мы будем формировать добровольные дружины, которым предоставим основные навыки и компетенции, но вы должны нам помогать и армии защищать ваши города. Таким образом, пришло на обучение более 1,5 миллиона человек. Из которых 700 тысяч практически каждый день выходили на дежурство и помогали вооруженным силам противостоять нацистской Германии. По разному: кто помогал системе ПВО, кто медикам, кто разбирал завалы и так далее. У нас происходит сейчас то же, но люди вместо того, чтобы идти и учиться и помогать Вооруженным Силам, они думают, что война как-то скоро закончится", – отмечает Виктор Таран.

Он отмечает, что российские шахеды и FPV-дроны приобретают постепенно новые качества, это касается как дальности полета, так и точности ударов, как вот по локомотивам, которые будут увеличиваться.

"И FPV-дроны, которые будут летать и это касается не только пограничных городов, может быть и глубже. И для этого люди должны уметь себя защищать. Но для этого государство должно изменить политику. Если мы говорим о том, чтобы себя защищать, то государство наконец-то должно позволить гражданам свободно иметь оружие и пользоваться им, носить его. Как, например, в Израиле. Мы часто говорим: "давайте станем, как Израиль". Тогда почему мы забываем, что в приграничных районах Израиля люди постоянно ходят с оружием по улице. У нас тоже нужно, но просто оружия недостаточно. Нужно еще иметь детекторы дронов, чтобы люди ходили, понимали, что дроны летают и готовятся. То есть, это комплексная проблема. Но главное, с чего мы должны начать, что власти должны перестать думать о выборах", – подчеркивает эксперт.

Виктор Таран отмечает, что одной из проблем есть то, что открыли границы для молодежи.

"Как сейчас Черниговская ОВА заявляет, что она привлекает ППОшников и призывает гражданских жителей 18 и старше идти помогать. Но ведь мы сами выпустили эту молодежь 18-22 лет. Есть разница – человек 30-40 лет или молодой человек 20 лет. По активности, здоровью и так далее. То есть, у нас полностью не понимают важности защищенности тыла. Поэтому призыв правильный делается, но это должно делать государство. Но мы перешли в состояние войны, когда красных линий уже нет. Мы бьем по системам энергетики друг другу, дальше все с каждым днем будет ухудшаться. Будут летать дроны и охотиться на поезда, маршрутки и все остальное. Люди должны защищаться. Но для этого власти должны честно поменять политику и думать о победе, а не о выборах. Потому что не будет ни победы, ни выборов", – добавил Таран.

Полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что сейчас технологии не стоят на месте и сегодня уже мы знаем, что дроны могут залетать на 40 км вглубь территории.

"Тем более, что россияне преобладают нас по оптоволокну, что означает, что РЭБ сразу отвергаем, она никак не может повлиять на эти дроны. Это остаются только огневые средства. И о чем говорит командир полка, что нужно увеличить плотность огневых средств, скажем так, плотность мини-ПВО, вот эти ружья с картечью, за счет плотности огня пытаются сбивать эти дроны. Кстати, ружья показали себя на фронте очень эффективно, но надо, чтобы человек умел им пользоваться. То есть это должен быть тренированный охотник, тогда да, есть гарантия попадания в дрон. В противном случае это будет просто стрельба по воробьям", – подчеркивает Жданов.

По его словам, есть еще второй вариант – это сетколовы, сделанные на базе пистолета, они набрасывают сетку на дрон.

"Прифронтовые и приграничные городки будут страдать от этих дронов. Мы видим, что РФ делает буферную зону за счет уничтожения гражданской инфраструктуры и населения в прифронтовой зоне, делает эту территорию непригодной для жизни. Так что нужно защищаться. Что касается ответственности – мы должны откатиться назад. В начале полномасштабной войны была создана территориальная оборона, которая 50 на 50 подчинялась местным советам и финансировалась от них и частично – министерству обороны. И я скажу, что было очень эффективно. Кстати, генерал Залужный написал: "Титаны – территориальная оборона, которые первыми встречали русские войска". И были еще у нас, точнее она норма такая в законе есть, ДФТГ – добровольческие формирования территориальных громад. Но наш главком, переформатировал ТРО в войска ТРО, и это стали бригады Вооруженных Сил Украины, легкой пехоты. И расформировали все ДФТГ благодаря усилиям главкома. Люди ходили дежурили, входили в состав мобильных огневых групп, боролись с шахедами, сейчас нет", – заявляет эксперт.

Он подчеркивает, что если Украина хочет сделать какие-то формирования, которые будут защищать города и отбиваться от дроновых атак, FPV-дронов, эти люди должны быть защищены социально и юридически.

"Так как если я просто возьму ружье и начну стрелять, то это будет уголовное преступление. А вот у ДФТГ было штатное стрелковое оружие, которое им выдавали, и они могли применяться для защиты территориальных громад. Должны быть натренированные люди, но это должно быть дежурство круглосуточное в городах, определять районы, основные маршруты, по которым россияне эти дроны больше применяют, и это должно быть военное планирование, той же ДФТГ для вооруженной защиты городов, населенных пунктов. Это решает проблему в комплексе, как юридически, так и организационно. Просто командир правильно высказал мнение, что не справятся сейчас у нас войска в случае массового применения дронов на территории нашей страны. А если бы у нас разрешили свободное ношение оружия, и в случае охоты дронов на гражданские автомобили, у человека был бы шанс защитить себя, свою семью, свое имущество от целенаправленной атаки", – подчеркнул Олег Жданов.