"Оформіть рушницю і навчіться стріляти" — військові закликають цивільних готуватися збивати дрони

Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко закликав цивільних готуватися збивати FPV: "Оформіть рушницю та навчіться з неї ефективно та якісно стріляти".

Військові закликають цивільних реєструвати рушниці та готуватися збивати FPV

Юрій Федоренко вважає, що незабаром FPV-дрони залітатимуть все далі — їх нестимуть на собі БпЛА типу "Молнія", а потім "відпускатимуть" далі. Окупанти вже користуються такою методикою на полі бою.

"Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPV-дронів-камікадзе. А також закликаю цивільний сектор не зволікати та не думати про те, що війна може пройти повз", – наголосив військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ввечері 6 жовтня російські загарбники могли вперше атакувати прифронтовий Краматорськ ударним FPV-дроном, керованим через оптоволокно. Безпілотник влучив у припарковану автівку.

Раніше міська влада жодного разу не повідомляла про атаки Краматорська саме цим видом озброєння, тож така атака була, ймовірно, першою.

Військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" зазначає, що ураження цілі дронами на оптоволокні чи на радіокеруванні, в будь-якому випадку простіше робити на більш-менш відкритій місцевості, де є відносно великий простір для маневру та достатній для радіогоризонту.

"Проаналізовуючи навіть останні дронові атаки по Краматорську, стає очевидним, що більшість ударів здійснюють на широких вулицях/проспектах, тому, як мінімум, не залишайте там транспортні засоби, не робіть подарунок дронам противника, які можуть прорватися на далекі відстані.

По собі знаю, що такі вильоти не носять характеру конкретного ураження через те, що банально відсутні засоби розвідки на таку глибину та і в принципі на такій дистанції важко тривалий час вести конкретні цілі.

Тому подібні вильоти розраховані на удачу: уразити будь-що, адже пересування в тилових районах набагато активніше", – наголошує військовий.