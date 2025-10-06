"Оформите ружье и научитесь стрелять" - военные призывают гражданских готовиться сбивать дроны

Рубрики
Командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал гражданских готовиться сбивать FPV: "Оформите ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять".
Военные призывают гражданских регистрировать ружья и готовиться сбивать FPV
Юрий Федоренко считает, что вскоре FPV-дроны будут залетать все дальше — их будут нести на себе БПЛА типа "Молния", а затем "отпускать" дальше. Оккупанты уже пользуются такой методикой на поле боя.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 6 октября российские захватчики могли впервые атаковать прифронтовой Краматорск ударным FPV-дроном, управляемым через оптоволокно. Беспилотник попал в припаркованный автомобиль.
Ранее городские власти ни разу не сообщали об атаках Краматорска именно этим видом вооружения, так что такая атака была, вероятно, первой.
Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что поражение целей дронами на оптоволокне или на радиоуправлении, в любом случае проще делать на более или менее открытой местности, где есть относительно большое пространство для маневра и достаточное для радиогоризонта.
"Проанализируя даже последние дроновые атаки по Краматорску, становится очевидным, что большинство ударов совершают на широких улицах/проспектах, поэтому, как минимум, не оставляйте там транспортные средства, не делайте подарок дронам противника, которые могут прорваться на дальние расстояния.
По себе знаю, что такие вылеты не носят характер конкретного поражения из-за того, что банально отсутствуют средства разведки на такую глубину и в принципе на такой дистанции трудно вести конкретные цели.
Поэтому подобные вылеты рассчитаны на удачу: поразить что угодно, ведь передвижение в тыловых районах гораздо активнее ", – отмечает военный.