Ввечері 6 жовтня російські загарбники могли вперше атакувати прифронтовий Краматорськ ударним FPV-дроном, керованим через оптоволокно. Безпілотник влучив у припарковану автівку.

Дрони на оптоволокні вже залітають у нове місто: кому варто бути обережними

Раніше міська влада жодного разу не повідомляла про атаки Краматорська саме цим видом озброєння, тож така атака була, ймовірно, першою.

Військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" зазначає, що ураження цілі дронами на оптоволокні чи на радіокеруванні, в будь-якому випадку простіше робити на більш-менш відкритій місцевості, де є відносно великий простір для маневру та достатній для радіогоризонту.





"Проаналізовуючи навіть останні дронові атаки по Краматорську, стає очевидним, що більшість ударів здійснюють на широких вулицях/проспектах, тому, як мінімум, не залишайте там транспортні засоби, не робіть подарунок дронам противника, які можуть прорватися на далекі відстані. По собі знаю, що такі вильоти не носять характеру конкретного ураження через те, що банально відсутні засоби розвідки на таку глибину та і в принципі на такій дистанції важко тривалий час вести конкретні цілі. Тому подібні вильоти розраховані на удачу: уразити будь-що, адже пересування в тилових районах набагато активніше", – наголошує військовий.

Він підкреслює, що цивільним мешканцям також варто прийняти це до уваги, бо коли закінчуватиметься оптика або сідатиме батарея – окупантам буде все одно, що уражати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 3 жовтня близько 10:00 у Середині-Буді Шосткінського району на Сумщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника на людей біля магазину. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на місцеві пабліки.

Спочатку було відомо, що унаслідок атаки поранення отримали четверо місцевих жителів: 60-річний чоловік та жінки віком 59, 67 і 76 років. За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, сьогодні протягом дня ще шестеро мирних жителів області зазнали поранень унаслідок російських обстрілів. Це п’ятеро мешканців Шосткинського району та один – Сумського. Двоє поранених 56-річних чоловіків госпіталізовані, інші постраждалі лікуються амбулаторно. Медики надають їм усю необхідну допомогу.