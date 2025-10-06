Вечером 6 октября российские захватчики могли впервые атаковать прифронтовой Краматорск ударным FPV-дроном, управляемым через оптоволокно. Беспилотник попал в припаркованный автомобиль.

Дроны на оптоволокне уже залетают в новый город: кому следует быть осторожными

Ранее городские власти ни разу не сообщали об атаках Краматорска именно этим видом вооружения, так что такая атака была, вероятно, первой.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что поражение целей дронами на оптоволокне или на радиоуправлении, в любом случае проще делать на более или менее открытой местности, где есть относительно большое пространство для маневра и достаточное для радиогоризонта.

"Проанализируя даже последние дроновые атаки по Краматорску, становится очевидным, что большинство ударов совершают на широких улицах/проспектах, поэтому, как минимум, не оставляйте там транспортные средства, не делайте подарок дронам противника, которые могут прорваться на дальние расстояния. По себе знаю, что такие вылеты не носят характер конкретного поражения из-за того, что банально отсутствуют средства разведки на такую глубину и в принципе на такой дистанции трудно вести конкретные цели. Поэтому подобные вылеты рассчитаны на удачу: поразить что угодно, ведь передвижение в тыловых районах гораздо активнее", – отмечает военный.

Он подчеркивает, что гражданским жителям также стоит принять это во внимание, потому что когда будет заканчиваться оптика или садиться батарея – оккупантам будет все равно, что поражать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 3 октября около 10:00 в Середине-Буде Шосткинского района Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на людей возле магазина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные паблики.

Первоначально было известно, что в результате атаки ранения получили четверо местных жителей: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 59, 67 и 76 лет. По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, сегодня в течение дня еще шесть мирных жителей области получили ранения в результате российских обстрелов. Это пятеро жителей Шосткинского района и один – Сумского. Двое раненых 56-летних мужчин госпитализированы, другие пострадавшие лечатся амбулаторно. Медики оказывают им всю необходимую помощь.