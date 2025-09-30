logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Куля ППО влучила чоловіку у живіт на Сумщині
Куля ППО влучила чоловіку у живіт на Сумщині

На Сумщині під час атаки БПЛА чоловік отримав поранення кулею ППО

30 вересня 2025, 14:31
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні з 9 ранку російські окупаційні війська ударними БПЛА атакують місто Конотоп Сумської області. Під час роботи мобільних вогневих груп у центрі міста отримав поранення кулею в живіт 79-річний місцевий житель. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Куля ППО влучила чоловіку у живіт на Сумщині

У Конотопі чоловіка поранено кулею ППО

За його даними, чоловіка доставили до лікарні та приступили до екстреної операції.

"Куля ППО! Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців!!!" – наголосив мер Конотопа.

                                                                                                                            
Куля ППО влучила чоловіку у живіт на Сумщині - фото 2
Куля ППО влучила чоловіку у живіт на Сумщині - фото 3
Куля ППО влучила чоловіку у живіт на Сумщині - фото 4
                                                                                                                                                             

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на З лютого 2025 року Росія атакувала Хмельницьку область. Тоді вранці голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про наслідки нічної ворожої атаки:

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило".

Разом з тим, власник одного зі Старокостянтинівських магазинів продуктів розповів, що під час відбиття ворожої атаки, одна з куль пройшла крізь стіну магазину, пробивши морозильну бонету, і застрягла в котлеті. Пошкодження підприємець усунув самостійно, при цьому дуже вдячний силам ППО, що тримають наше небо.



