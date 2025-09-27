В Україні знову колапс із рухом поїздів: куди влучила РФ

Російські загарбницькі війська знову атакували українську залізницю у ніч проти 27 вересня. На цей раз під ударом була інфраструктура на Одещині. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Потяг. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одеської області. Є пошкодження", — йдеться у повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Потяги було зупинено на безпечній відстані від місць ударів. Рух потягів уже відновлено, але є затримки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська в ніч проти 17 вересня здійснили чергову комплексну атаку на залізницю України. Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – країна-агресор із середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи в середньому шістьма-сім "Шахедами" майже щоночі. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю "Reuters" зробив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Їх (росіян – ред.) перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому", — розповів Перцовський.

За його словами, атаки не мають конкретного фокусу на військових вантажах.

"Це все по суті удари по цивільній інфраструктурі", — додав він.

Раніше "Коментарі" писали – на Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда.



