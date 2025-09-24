Почему россияне стали бить по поездам, железной дороге и вокзалам

Страна-агрессор со средины лета активизировала удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, атакуя в среднем шестью-семью "Шахедами" почти каждую ночь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Поезд. Фото: из открытых источников

"Их (россиян – ред.) первая цель – посеять панику среди пассажиров, их вторая цель – нанести удар по экономике в целом", — рассказал Перцовский.

По его словам, атаки не имеют конкретного фокуса на военных грузах.

"Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", — добавил он.

Перцовский сообщил, что атаки, которые поразили десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества беспилотников дальнего действия, которые производит российский военно-промышленный комплекс.

Александр Перцовский отметил, раньше у них просто не было достаточных ресурсов для того, чтобы один боевой дрон, такой как "Шахед", охотился на локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для ударов по отдельным локомотивам, а не по стратегическим целям.

"Они действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда", — сказал Перцовский.

Примерами за последнее время стали атаки на станции Лозовая, Синельниково, Казатин.

Однако несмотря на систематические атаки, украинская железная дорога пока выдерживает нагрузки, а транзит военных грузов не пострадал.

"Они бьют нас, мы восстанавливаемся", — описал председатель правления АО "Укрзализныця" ситуацию.

По оценкам Всемирного банка, примерно 30% украинской железной дороги находится в стадии "повреждение-восстановление".

