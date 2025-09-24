Почему россияне стали бить по поездам, железной дороге и вокзалам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор со средины лета активизировала удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, атакуя в среднем шестью-семью "Шахедами" почти каждую ночь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Поезд. Фото: из открытых источников
По его словам, атаки не имеют конкретного фокуса на военных грузах.
Перцовский сообщил, что атаки, которые поразили десятки подстанций, связаны с резким увеличением количества беспилотников дальнего действия, которые производит российский военно-промышленный комплекс.
Александр Перцовский отметил, раньше у них просто не было достаточных ресурсов для того, чтобы один боевой дрон, такой как "Шахед", охотился на локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для ударов по отдельным локомотивам, а не по стратегическим целям.
Примерами за последнее время стали атаки на станции Лозовая, Синельниково, Казатин.
Однако несмотря на систематические атаки, украинская железная дорога пока выдерживает нагрузки, а транзит военных грузов не пострадал.
По оценкам Всемирного банка, примерно 30% украинской железной дороги находится в стадии "повреждение-восстановление".
Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь на 17 сентября произвели очередную комплексную атаку на железную дорогу Украины. Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.