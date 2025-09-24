Чому росіяни стали бити по потягах, залізниці та вокзалах

Країна-агресор із середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи у середньому шістьма-сімома "Шахедами" майже щоночі. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю "Reuters" зробив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Потяг. Фото: з відкритих джерел

"Їх (росіян – ред.) перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому", — розповів Перцовський.

За його словами, атаки не мають конкретного фокусу на військових вантажах.

"Це все по суті удари по цивільній інфраструктурі", — додав він.

Перцовський повідомив, що атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які чинить російський військово-промисловий комплекс.

Олександр Перцовський зазначив, що раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як "Шахед", полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях.

"Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські потяги", — сказав Перцовський.

Прикладами останнім часом стали атаки на станції Лозова, Синельникове, Козятин.

Однак незважаючи на систематичні атаки, українська залізниця поки що витримує навантаження, а транзит військових вантажів не постраждав.

"Вони б'ють нас, ми відновлюємось", — описав голова правління АТ "Укрзалізниця" ситуацію.

За оцінками Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває на стадії "пошкодження-відновлення".

