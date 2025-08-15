logo

Главная Новости Общество происшествия На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда
НОВОСТИ

На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда

В Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда Запорожье — Солотвино, пострадавших нет

15 августа 2025, 17:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Закарпатье произошло восхождение трех вагонов поезда №39/40 сообщением Запорожья — Солотвино. В результате инцидента никто из пассажиров или членов поездной бригады не пострадал.

На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда

Поезд сошел с реек

Причины происшествия выясняет специальная комиссия. Предварительная версия — деформация колеи из-за аномальной жары, так называемый "выброс" рельса.

"Укрзализныця" принесла извинения пассажирам за вынужденную задержку и сообщила, что уже работает над организацией дальнейшей логистики в регионе и оценкой сроков восстановительных работ.

Из-за инцидента пригородный поезд №6581 Королево — Батево будет временно курсировать только до станции Виноградов. Пассажирам рейса №84 Солотвино — Киев посоветовали ожидать информацию об объездном маршруте.

В компании заверили, что все пассажиры будут гарантированно доставлены в пункты назначения.

Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7185
