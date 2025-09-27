В Украине вновь коллапс с движением поездов: куда попала РФ

Рубрики
Российские захватнические войска снова атаковали украинскую железную дорогу в ночь на 27 сентября. На этот раз под ударом была инфраструктура в Одесской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Поезд. Фото: из открытых источников
По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь на 17 сентября произвели очередную комплексную атаку на железную дорогу Украины. Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор со средины лета активизировала удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, атакуя в среднем шестью-семью "Шахедами" почти каждую ночь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
По его словам, атаки не имеют конкретного фокуса на военных грузах.
