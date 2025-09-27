logo

В Украине вновь коллапс с движением поездов: куда попала РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вновь коллапс с движением поездов: куда попала РФ

Дроны РФ атаковали железную дорогу в Одесской области

27 сентября 2025, 09:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска снова атаковали украинскую железную дорогу в ночь на 27 сентября. На этот раз под ударом была инфраструктура в Одесской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В Украине вновь коллапс с движением поездов: куда попала РФ

Поезд. Фото: из открытых источников

"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения", — говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено, но есть задержки.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь на 17 сентября произвели очередную комплексную атаку на железную дорогу Украины. Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор со средины лета активизировала удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, атакуя в среднем шестью-семью "Шахедами" почти каждую ночь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Их (россиян – ред.) первая цель – посеять панику среди пассажиров, их вторая цель – нанести удар по экономике в целом", — рассказал Перцовский.

По его словам, атаки не имеют конкретного фокуса на военных грузах. 

"Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", — добавил он.

Ранее "Комментарии" писали – на Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда.




Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7354
