В Україні відреагували на заяву Міноборони РФ про підготовку до ударів по українській енергетиці

Заява Міністерства оборони Росії про підготовку нових масованих ударів по енергетичних об’єктах України може мати важливе значення для фіксації воєнних та міжнародних злочинів. За словами юриста Гюндуза Мамедова, публічний анонс фактично свідчить про намір продовжувати системну кампанію атак по Україні.

Гюндуз Мамедов. Фото з відкритих джерел

Гюндуз Мамедов, який раніше працював заступником генерального прокурора та курував розслідування міжнародних злочинів, наголосив, що наслідки ударів РФ по енергетиці передбачувані. Такі атаки залишають мільйони людей без електроенергії, тепла та водопостачання, а також ускладнюють роботу лікарень, шкіл, транспорту й систем зв’язку. Особливо небезпечною ситуація може бути взимку, коли тривалі перебої з електропостачанням створюють додаткові ризики для цивільних. Насамперед це стосується дітей, літніх людей та інших вразливих категорій населення.

"Тобто йдеться про вплив на базові умови життя людей у масштабах цілих міст і регіонів. Первинна кваліфікація цих злочинів уже була дана Міжнародним кримінальним судом. Видаючи ордери на арешт російських військових і політичних керівників у зв’язку з кампанією ударів по об’єктах електроенергетичної інфраструктури України, Палата попереднього провадження МКС встановила обґрунтовані підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність, зокрема, за злочин проти людяності у формі інших нелюдських діянь", — зауважив юрист.

На думку Мамедова, нова заява Міноборони РФ, може бути важливою для документування продовження цієї політики. Публічне повідомлення про підготовку нових ударів може свідчити про планування та скоординований характер майбутніх дій.

Нагадаємо, що 30 серпня в Міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська розпочали підготовку до масованих ударів по енергетичних об’єктах України. У Москві назвали це нібито "відповіддю" на українські атаки по паливно-енергетичному комплексу Росії.

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