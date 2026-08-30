Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донбасу: у Кремлі назвали дату

Російський диктатор Володимир Путін знову визначив терміни для захоплення всього Донбасу, однак російське військове командування вважає поставлене завдання надто складним. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), Москва навряд чи зможе повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Про новий дедлайн повідомив заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса. За його словами, політичне керівництво Росії наказало військам вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2026 року. Однак російське військове командування, попросило перенести термін виконання завдання на 31 березня 2027 року.

У ISW наголошують, що нинішній дедлайн не є винятком. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Володимир Путін, за даними української сторони та американських аналітиків, щонайменше 15 разів визначав російським військам терміни для захоплення всього Донбасу. Жодного з цих завдань російські війська не виконали у встановлений строк.

"ISW продовжує оцінювати, що терміни Кремля для його військових цілей залишаються нереалістичними, і що російські війська навряд чи захоплять Донбас до кінця 2026 року, якщо взагалі захоплять", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW вважають, що постійна зміна дедлайнів свідчить про розрив між політичними цілями Кремля та реальними можливостями російської армії на полі бою. Інститут вивчення війни пише, що темпи російського наступу залишаються недостатніми для виконання заявлених політичних цілей у короткі терміни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна озвучили нову умову для мирних переговорів з Україною.