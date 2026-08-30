Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса: в Кремле назвали дату

Российский диктатор Владимир Путин снова определил сроки для захвата всего Донбасса, однако российское военное командование считает поставленную задачу слишком сложной. По оценке американского Института изучения войны (ISW) Москва вряд ли сможет полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

О новом дедлайне сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса. По его словам, политическое руководство России приказало войскам выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2026 года. Однако российское военное командование попросило перенести срок выполнения задания на 31 марта 2027 года.

В ISW отмечают, что нынешний дедлайн не исключение. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Владимир Путин, по данным украинской стороны и американских аналитиков, не менее 15 раз определял российским войскам сроки для захвата всего Донбасса. Ни одну из этих задач русские войска не выполнили в установленный срок.

"ISW продолжает оценивать, что сроки Кремля для его военных целей остаются нереалистичными и что российские войска вряд ли захватят Донбасс до конца 2026 года, если вообще захватят", — говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW считают, что постоянное изменение дедлайнов свидетельствует о разрыве между политическими целями Кремля и реальными возможностями российской армии на поле боя. Институт изучения войны пишет, что темпы российского наступления остаются недостаточными для выполнения заявленных политических целей в кратчайшие сроки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина озвучили новое условие для мирных переговоров с Украиной.