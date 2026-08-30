В Украине отреагировали на заявление Минобороны РФ о подготовке к ударам по украинской энергетике

Заявление Министерства обороны России о подготовке новых массированных ударов по энергетическим объектам Украины может иметь немаловажное значение для фиксации военных и международных преступлений. По словам юриста Гюндуза Мамедова, публичный анонс фактически свидетельствует о намерении продолжать системную кампанию атак по Украине.

Гюндуз Мамедов. Фото из открытых источников

Гюндуз Мамедов, ранее работавший заместителем генерального прокурора и курировавший расследование международных преступлений, подчеркнул, что последствия ударов РФ по энергетике предсказуемы. Такие атаки оставляют миллионы людей без электроэнергии, тепла и водоснабжения, а также усложняют работу больниц, школ, транспорта и систем связи. Особенно опасной ситуация может оказаться зимой, когда длительные перебои с электроснабжением создают дополнительные риски для гражданских. В первую очередь это касается детей, пожилых людей и других уязвимых категорий населения.

"То есть речь о влиянии на базовые условия жизни людей в масштабах целых городов и регионов. Первичная квалификация этих преступлений уже была дана Международным уголовным судом. Издавая ордера на арест российских военных и политических руководителей в связи с кампанией ударов по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины, Палата предварительного производства МУС установил ответственность, в частности, за преступление против человечности в форме других бесчеловечных деяний", — заметил юрист.

По мнению Мамедова, новое заявление Минобороны РФ может быть важным для документирования продолжения этой политики. Публичное сообщение о подготовке новых ударов может свидетельствовать о планировании и скоординированном характере будущих действий.

Напомним, что 30 августа в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска приступили к подготовке к массированным ударам по энергетическим объектам Украины. В Москве назвали это якобы "ответом" на украинские атаки по топливно-энергетическому комплексу России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин установил новый дедлайн для захвата Донбасса.