В Украине отреагировали на заявление Минобороны РФ о подготовке к ударам по украинской энергетике

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Slava Kot
Заявление Министерства обороны России о подготовке новых массированных ударов по энергетическим объектам Украины может иметь немаловажное значение для фиксации военных и международных преступлений. По словам юриста Гюндуза Мамедова, публичный анонс фактически свидетельствует о намерении продолжать системную кампанию атак по Украине.
Гюндуз Мамедов. Фото из открытых источников
Гюндуз Мамедов, ранее работавший заместителем генерального прокурора и курировавший расследование международных преступлений, подчеркнул, что последствия ударов РФ по энергетике предсказуемы. Такие атаки оставляют миллионы людей без электроэнергии, тепла и водоснабжения, а также усложняют работу больниц, школ, транспорта и систем связи. Особенно опасной ситуация может оказаться зимой, когда длительные перебои с электроснабжением создают дополнительные риски для гражданских. В первую очередь это касается детей, пожилых людей и других уязвимых категорий населения.
По мнению Мамедова, новое заявление Минобороны РФ может быть важным для документирования продолжения этой политики. Публичное сообщение о подготовке новых ударов может свидетельствовать о планировании и скоординированном характере будущих действий.
Напомним, что 30 августа в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска приступили к подготовке к массированным ударам по энергетическим объектам Украины. В Москве назвали это якобы "ответом" на украинские атаки по топливно-энергетическому комплексу России.
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