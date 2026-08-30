Росія готує масовані удари по енергетиці України: у Міноборони РФ зробили заяву

Міністерство оборони Росії заявило про підготовку нової серії "масованих ударів" по енергетичній інфраструктурі України. Повідомлення російського відомства з’явилося вранці 30 серпня. У Москві стверджують, що майбутні атаки нібито мають стати відповіддю на удари України по російській інфраструктурі та паливно-енергетичному сектору.

Росія готує удари по енергетиці України

Росія погрожує новими ударами по енергетиці

У заяві Міноборони РФ йдеться, що російські війська вже розпочали підготовку до ударів по українських енергетичних об’єктах перед опалювальним сезоном.

"Відповідно до отриманих вказівок, збройні сили РФ розпочали підготовку до масованих ударів по об'єктах енергетики України у відповідь на атаки київського режиму по цивільній інфраструктурі і паливно-енергетичному комплексу Росії", – заявили у МО РФ.

Зауважимо, що Росія вже неодноразово використовувала удари по енергетичній інфраструктурі як інструмент війни. У попередні опалювальні сезони російські ракети та безпілотники систематично атакували електростанції, підстанції та інші об’єкти, від яких залежить стабільне постачання електроенергії та тепла. Удари РФ по українській енергетиці створюють передусім ризики для цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право забороняє навмисні атаки на цивільні об’єкти, якщо вони не є військовими цілями.

Заява Москви прозвучала на тлі активізації українських ударів по російському паливному сектору. За даними Bloomberg, у серпні Сили оборони України щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні підприємства. Це стало рекордним місячним показником. Україна таким чином намагається послабити паливні ресурси Росії та вплинути на її здатність забезпечувати військову машину.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ готує удари за межами України. У Британії зробили тривожне попередження.