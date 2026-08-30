Россия готовит массированные удары по энергетике Украины: в Минобороны РФ сделали заявление

Министерство обороны России заявило о подготовке новой серии "массированных ударов" по энергетической инфраструктуре Украины. Уведомление российского ведомства появилось утром 30 августа. В Москве утверждают, что будущие атаки должны стать ответом на удары Украины по российской инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору.

Россия готовит удары по энергетике Украины

Россия угрожает новыми ударами по энергетике

В заявлении Минобороны РФ говорится, что российские войска уже приступили к подготовке к ударам по украинским энергетическим объектам перед отопительным сезоном.

"В соответствии с полученными указаниями, вооруженные силы РФ начали подготовку к массированным ударам по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – заявили в МО РФ.

Заметим, что Россия уже не раз использовала удары по энергетической инфраструктуре как инструмент войны. В предыдущие отопительные сезоны российские ракеты и беспилотники систематически атаковали электростанции, подстанции и другие объекты, от которых зависят стабильные поставки электроэнергии и тепла. Удары РФ по украинской энергетике создают, прежде всего, риски для гражданского населения. Международное гуманитарное право запрещает умышленные атаки на гражданские объекты, если они не военные цели.

Заявление Москвы прозвучало на фоне активизации украинских ударов по российскому топливному сектору. По данным Bloomberg, в августе Силы обороны Украины по меньшей мере в 21 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Это явилось рекордным месячным показателем. Украина, таким образом, пытается ослабить топливные ресурсы России и повлиять на ее способность обеспечивать военную машину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ готовит удары за пределами Украины. В Британии было сделано тревожное предупреждение.