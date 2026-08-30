logo

BTC/USD

78147

ETH/USD

2458.37

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия готовит массированные удары по энергетике Украины: в Минобороны РФ сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит массированные удары по энергетике Украины: в Минобороны РФ сделали заявление

В Минобороны РФ заявили о подготовке массированных ударов по энергетике Украины перед отопительным сезоном.

30 августа 2026, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство обороны России заявило о подготовке новой серии "массированных ударов" по энергетической инфраструктуре Украины. Уведомление российского ведомства появилось утром 30 августа. В Москве утверждают, что будущие атаки должны стать ответом на удары Украины по российской инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору.

Россия готовит массированные удары по энергетике Украины: в Минобороны РФ сделали заявление

Россия готовит удары по энергетике Украины

Россия угрожает новыми ударами по энергетике

В заявлении Минобороны РФ говорится, что российские войска уже приступили к подготовке к ударам по украинским энергетическим объектам перед отопительным сезоном.

"В соответствии с полученными указаниями, вооруженные силы РФ начали подготовку к массированным ударам по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – заявили в МО РФ.

Заметим, что Россия уже не раз использовала удары по энергетической инфраструктуре как инструмент войны. В предыдущие отопительные сезоны российские ракеты и беспилотники систематически атаковали электростанции, подстанции и другие объекты, от которых зависят стабильные поставки электроэнергии и тепла. Удары РФ по украинской энергетике создают, прежде всего, риски для гражданского населения. Международное гуманитарное право запрещает умышленные атаки на гражданские объекты, если они не военные цели.

Заявление Москвы прозвучало на фоне активизации украинских ударов по российскому топливному сектору. По данным Bloomberg, в августе Силы обороны Украины по меньшей мере в 21 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Это явилось рекордным месячным показателем. Украина, таким образом, пытается ослабить топливные ресурсы России и повлиять на ее способность обеспечивать военную машину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ готовит удары за пределами Украины. В Британии было сделано тревожное предупреждение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости