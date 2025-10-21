В Україні відповіли на заяву Лаврова про неможливість закінчити війну прямо зараз

Рубрики
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія наразі не може закінчити війну в Україні, адже, за його словами, не сталося "усунення першопричин українського конфлікту". На ці слова відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який назвав слова Лаврова "дурнею".
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров
Як пояснив Андрій Коваленко, такими заявами Лавров намагається тягнути час та відтягувати рішення США щодо тиску на РФ та допомоги Україні.
Як пояснює очільник ЦПД, першопричини війни Росії проти України знаходяться не в Києві, а у "імперській моделі" Москви.
Нагадаємо, що Сергій Лавров під час розмови з журналістами заявив, що негайне припинення вогню для Росії нібито означатиме забуття про причини початку званої "СВО". За словами очільника МЗС РФ, заяви про перемир'я на війні в Україні прямо зараз суперечать планам Путіна.
