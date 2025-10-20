Цього боїться Путін: Зеленський назвав страх диктатора РФ, який змусив його телефонувати Трампу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін телефонував президентові США Дональду Трампу через страх можливого постачання Україні ракет Tomahawk. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, саме обговорення далекобійних ракет стало причиною, через яку Путін особисто звернувся до Трампа. Американський лідер наразі утримується від передачі Tomahawk Україні, очікуючи на особисту зустріч із російським диктатором.

"Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що після розмови з Трампом Україна перебуває в тісній координації з європейськими лідерами, які також мають на озброєнні Tomahawk і планують звернутися до США з офіційним проханням підтримати Київ.

Зеленський наголосив, що питання передачі ракет стане сильним кроком спільної позиції України та її союзників.

"Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання не просто в них, а у використанні зброї. Ми розмовляли з європейськими лідерами після зустрічі з президентом Трампом — вони самі хочуть звертатися з проханням до нього", — сказав президент.

6 жовтня Дональд Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення про передачу Україні Tomahawk, але не хоче ескалації. У Кремлі одразу відреагували. Путін пригрозив, що у випадку постачання цих ракет Москва "посилить систему протиповітряної оборони".

Уже 16 жовтня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна, під час якої обговорювалося саме питання ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну "не сподобалася ідея", щоб такі ракети могли бути передані Україні.

17 жовтня Зеленський зустрівся з Трампом у Вашингтоні, де сторони обговорювали не лише постачання Tomahawk, а й посилення української ППО та енергетики. В інтерв’ю NBC News Зеленський підтвердив, що президент США не дав остаточної відповіді щодо ракет Tomahawk.

